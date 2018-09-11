Защитник мадридского «Реала» получил условный срок за неуплату налогов

Защитник мадридского «Реала» Марсело получил четыре месяца тюрьмы условно и штраф в размере €753 тыс. за неуплату налогов.

Ранее испанская прокуратура обвинила игрока сборной Бразилии в создании структуры, с помощью которой он в период с 2011 по 2013 год скрыл доходы, полученные от реализации имиджевых прав, и не уплатил с них налогов на сумму более €490 тыс., пишет «Газета.ру».

Но недавно футболисту удалось заключить сделку с правоохранительными органами, согласно которой он возместит сумму с процентами. В тюрьму он тоже не сядет, так как по испанским законам первое наказание сроком до двух лет является условным.

15 июня стало известно, что нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил два года лишения свободы условно за уклонение от уплаты налогов.