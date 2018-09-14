«Локомотив» в меньшинстве сыграл вничью в дерби с «Динамо»

«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в московском дерби в рамках седьмого тура чемпионата России по футболу.

Матч прошел 14 сентября на стадионе «железнодорожников» в Черкизово и завершился со счетом 1:1.

Гол на пятой минуте забил полузащитник «Динамо» Мигель Кардозу. Однако полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук сравнял счет на 32-й минуте.

Встреча закончилась в неравных составах. На 66-й минуте был удален польский полузащитник «железнодорожников» Гжегож Крыховяк.

В восьмом туре чемпионата России «Локомотив» 23 сентября сыграет на выезде с петербургским «Зенитом». «Динамо» 22 сентября примет махачкалинский «Анжи».

30 августа определились соперники «Локомотива» в Лиге чемпионов. «Железнодорожники» попали в группу D, где сыграют с «Порту» (Португалия), «Шальке-04» (Германия) и «Галатасараем» (Турция).

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