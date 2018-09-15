Чалов признан лучшим игроком ЦСКА в июле и августе

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком команды в июле и августе. По итогам голосования среди болельщиков армейцев 20-летнего форварда поддержали 40% участников.

Второе место занял защитник Мариу Фернандес. Тройку замкнул вратарь Игорь Акинфеев, сообщается на официальной странице клуба в Twitter.

Болельщики #ЦСКА признали Фёдора Чалова лучшим игроком красно-синих в июле и августе! https://t.co/90Vk5Efeq8 pic.twitter.com/XZvpInrXN2 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 15, 2018

Чалов принял участие во всех семи матчах ЦСКА за два последних месяца лета. Игрок забил пять голов и на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата России.

14 сентября стало известно, что вратарь сборной России Владимир Габулов расторг контракт с бельгийским клубом «Брюгге».