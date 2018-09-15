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Чалов признан лучшим игроком ЦСКА в июле и августе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком команды в июле и августе. По итогам голосования среди болельщиков армейцев 20-летнего форварда поддержали 40% участников.

Второе место занял защитник Мариу Фернандес. Тройку замкнул вратарь Игорь Акинфеев, сообщается на официальной странице клуба в Twitter.

Чалов принял участие во всех семи матчах ЦСКА за два последних месяца лета. Игрок забил пять голов и на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата России.

14 сентября стало известно, что вратарь сборной России Владимир Габулов расторг контракт с бельгийским клубом «Брюгге».

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