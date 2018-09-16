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Во втором туре выборов главы Приморья проголосовали 23,23% избирателей

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По состоянию на 15.00 по местному времени (07.00 мск) явка во втором туре выборов губернатора приморского края составила 23,23%, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя краевой избирательной комиссии Наталью Камаеву.

Девятого сентября на выборах главы региона явка к этому времени составила 21,37%.

Во второй тур выборов прошли врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко (партия «Единая Россия») и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Второй тур выборов глав регионов также состоится во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии.

Тарасенко был назначен врио главы Приморского края в октябре 2017 года после отставки губернатора Владимира Миклушевского.

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