Опубликовано видео тайфуна «Мангхут» в Гонконге

Тайфун «Мангхут», который вплотную подошел к южному побережью Китая, уже успел нанести ущерб Гонконгу.

На кадрах, опубликованных телеканалом CNN, видно, как порывы ветра срывают кровлю с построек, сносят рекламные конструкции и валят деревья.

Typhoon Mangkhut's fierce winds have torn off roofs and caused partial building collapses in Hong Kong.



Authorities have warned of the threat of storm surges and flooding from torrential rain: https://t.co/LwGUzb3dZN pic.twitter.com/N67Jie2B3W — CNN (@CNN) September 16, 2018

15 сентября на юге Китая был объявлен наивысший — «красный» — уровень опасности из-за приближения циклона. Только в Гонконге были эвакуированы около 1 тыс. жителей из двух прибрежных населенных пунктов.

В регионе парализовано паромное и автотранспортное сообщение. В международном аэропорту Чек Лап Кок отменены сотни авиарейсов, в том числе в столицу России. В воскресенье, 16 сентября, в Гонконге закрыты все учебные заведения, не работают офисы и торговые центры.

Специалисты предупредили, что мощные ливни, которые сопровождают циклон, могут вызвать в регионе масштабные наводнения. Местным властям рекомендовано быть готовыми к чрезвычайной ситуации и ликвидации последствий возможной катастрофы.