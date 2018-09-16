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Опубликовано видео тайфуна «Мангхут» в Гонконге

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Фото: REUTERS/INSTAGRAM/@BLOCKCHAINMITV
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Тайфун «Мангхут», который вплотную подошел к южному побережью Китая, уже успел нанести ущерб Гонконгу.

На кадрах, опубликованных телеканалом CNN, видно, как порывы ветра срывают кровлю с построек, сносят рекламные конструкции и валят деревья.

15 сентября на юге Китая был объявлен наивысший — «красный» — уровень опасности из-за приближения циклона. Только в Гонконге были эвакуированы около 1 тыс. жителей из двух прибрежных населенных пунктов.

В регионе парализовано паромное и автотранспортное сообщение. В международном аэропорту Чек Лап Кок отменены сотни авиарейсов, в том числе в столицу России. В воскресенье, 16 сентября, в Гонконге закрыты все учебные заведения, не работают офисы и торговые центры.

Специалисты предупредили, что мощные ливни, которые сопровождают циклон, могут вызвать в регионе масштабные наводнения. Местным властям рекомендовано быть готовыми к чрезвычайной ситуации и ликвидации последствий возможной катастрофы.

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