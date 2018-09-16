Головкин потерпел первое поражение в карьере в поединке с Альваресом

Мексиканец Сауль Альварес завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и WBC в весовой категории до 72,6 кг.

В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе он победил казахстанца Геннадия Головкина по очкам большинством голосов. Двое судей отдали победу 28-летнему мексиканцу (115:113), один выставил ничейные оценки — 114:114.

Предудыщий поединок в сентябре 2017 года завершился вничью.

В послужном списке Альвареса теперь 50 побед, одно поражение и две ничьи. 36-летний Головкин потерпел первое поражение в карьере при 38 победах и одной ничьей.

За этот бой гарантированные гонорары соперников составят $30 млн у Альвареса и $20 млн у Головкина.

Головкин ранее был лишен титула чемпиона мира по версии IBF. Соответствующее решение было принято после отказа боксера провести поединок против украинца Сергея Деревянченко до 3 августа в пользу боя с Альваресом.

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