За славу и еду: женщины-боксеры в Уганде

Катанга — район трущоб в столице Уганды, городе Кампала, в котором в нищете живут почти 20 тыс. человек. Здесь же действует необычный боксерский клуб «Рино»: типично мужской спорт здесь осваивают женщины (в основном матери-одиночки) и подростки, которые с его помощью хотят пробить себе дорогу к славе. Или хотя бы заработать немного денег на еду. Люди, которые умеют драться и мечтать, — в галерее портала iz.ru