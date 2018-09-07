За славу и еду: женщины-боксеры в Уганде

Катанга — район трущоб в столице Уганды, городе Кампала, в котором в нищете живут почти 20 тыс. человек. Здесь же действует необычный боксерский клуб «Рино»: типично мужской спорт здесь осваивают женщины (в основном матери-одиночки) и подростки, которые с его помощью хотят пробить себе дорогу к славе. Или хотя бы заработать немного денег на еду. Люди, которые умеют драться и мечтать, — в галерее портала iz.ru
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Peter Bauza
Дома в Катанге поставлены так тесно, что местные жители почти не видят солнечного света. Деревьев здесь, конечно, тоже почти нет
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Peter Bauza
Диана и Хелен — участницы боксерского клуба «Рино». Их бесплатно тренирует бывший боксер, известный под кличкой Невинный кампалата
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Peter Bauza
Диана, как и Хелен, ежедневно тратит на тренировки больше двух часов. У каждой из них есть лишь по одному комплекту бандажей, перчаток и спортивной обуви
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Peter Bauza
Амбициозность и желание во что бы то ни стало достичь цели — вот что объединяет участниц небольшого клуба и их тренера, непризнанного боксера
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Peter Bauza
В обычной жизни эти женщины работают портнихами, парикмахерами и даже официантками в ночных клубах
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Peter Bauza
Постепенно к женщинам присоединились и местные подростки, для которых теперь в «Рино» проводят отдельные тренировки
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Peter Bauza
Этот ручей — единственный источник воды, доступный жителям трущоб. Воду отсюда берут для готовки или стирки. Иногда ею же здесь и моются. Доступа к питьевой воде в Катанге нет
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Peter Bauza
Те, кто приходит в «Рино», рассчитывают, что со временем именно бокс поможет им добиться признания и вырваться из этого мира
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Peter Bauza
Хелен и Диана — родственницы, вместе с ними живет еще около 20 членов семьи. Некоторым приходится делить помещения с животными или спать на полу
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Peter Bauza
Чаще всего боксеры «Рино» не получают больших денег за участие в поединках, но даже $25-50, которые им готовы заплатить промоутеры, — существенная прибавка к их зарплатам
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Peter Bauza
Диана говорит, что иногда она просто садится и представляет себя в окружении репортеров на большом ринге перед объективами теле- и фотокамер
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Peter Bauza
Одна из детских тренировок в клубе «Рино»
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Peter Bauza
Этому мальчику, тоже пришедшему в клуб, всего 8 лет. Может быть, именно ему повезет когда-нибудь попасть в мир большого бокса
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