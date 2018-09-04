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За реванш с Джошуа Поветкин может заработать $12 млн

Контракт на предстоящий бой с британцем предполагает крупный гонорар для российского боксера в случае победы в первой схватке
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Известный российский боксер Александр Поветкин (34-1, 24 КО) в ближайшее время проведет один из важнейших боев в своей карьере. Его соперником станет чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF британец Энтони Джошуа (21-0, 20 КО). Поединок состоится 22 сентября в Лондоне на знаменитом стадионе «Уэмбли». За этот бой Александр заработает $4 млн. По информации «Известий», в случае победы россиянин проведет с Джошуа поединок-реванш уже на гораздо более выгодных для себя условиях.

— Если Саша выиграет первый бой, в контракте прописана опция реванша, за который Александр получит около $12 млн, — заявил «Известиям» глава промоутерской компании «Мир бокса», которая представляет интересы россиянина, Андрей Рябинский. — Чтобы вы понимали, 25% суммы уходит на расходы промоутерской компании, менеджеров, команду и так далее.

По неофициальной информации, примерно $12 млн заработает Джошуа за бой 22 сентября. А его противник получит в три раза меньше. 

— Гонорар Поветкина за бой с Энтони Джошуа составит порядка $4 млн, — добавил Рябинский. — Считаю, что это очень неплохо, потому что он выходит на ринг как претендент. Если бы Александр подходил к бою в статусе чемпиона, мы бы этот гонорар умножили как минимум вдвое.

Помимо прочего, Андрей Рябинский прокомментировал готовность своего клиента к предстоящему поединку в Лондоне.

— Саша никогда и никого не боялся и имеет несгибаемый характер, — заявил он. — В любом месте, в любое время, с кем угодно готов принять бой. Он очень просил именно об этом поединке и мечтает забрать все три чемпионских пояса разом.

На «Уэмбли» встретятся два выдающихся бойца — оба спортсмена являются олимпийскими чемпионами в категории свыше 91 кг. Александр Поветкин стал чемпионом в Афинах в 2004 году. Энтони Джошуа выиграл финал олимпийского турнира в Лондоне в 2012-м.

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