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Боксер Оскар де ла Хойя намерен баллотироваться в президенты США

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Фото: Global Look Press/Javier Rojas
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Профессиональный боксер Оскар де ла Хойя сообщил, что рассматривает возможность выставить свою кандидатуру на президентских выборах США в 2020 году.

Как пишет издание TMZ, спортсмен хотел, чтобы его голос был услышан еще в те времена, когда он профессионально занимался боксом. Де ла Хойя отметил, что если Канье Уэст может объявить, что когда-нибудь будет баллотироваться в президенты, то почему этого не может сделать он.

Боксер выступал в средней весовой категории. Он является олимпийским чемпионом 1992 года. В его активе 39 побед и шесть поражений на профессиональном ринге.

3 сентября американский рэп-исполнитель Канье Уэст заявил, что готов побороться за кресло президента США. Уэст поддерживал Трампа в ходе предыдущей избирательной кампании, а сразу после избрания республиканца президентом в 2016 году они провели встречу в Нью-Йорке.

В июне супруга Канье Уэста американская телезвезда Ким Кардашьян также не исключила вероятности того, что уйдет в политику и будет баллотироваться на пост президента США. При этом теледива заметила, что вряд ли это произойдет в ближайшее время.

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