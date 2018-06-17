Прямой эфир

Ким Кардашьян не исключила своего выдвижения на пост президента США

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская телезвезда Ким Кардашьян не исключила вероятности того, что когда-нибудь уйдет в политику и будет баллотироваться на пост президента США.

В интервью CNN Кардашьян рассказала о своем успехе на встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

Именно после разговора с Кардашьян президент помиловал Элис Мари Джонсон, отбывающую пожизненный срок за торговлю наркотиками.

«Это изменило мою жизнь. Я поняла, что, если могу использовать свои силы, чтобы сделать что-то для одного человека, это приведет к разговорам, и многие захотят сделать то же», –– сказала Кардашьян.

На вопрос журналиста, не собирается ли она выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, Ким отметила, что вряд ли это произойдет в ближайшее время.

«Никогда не говори никогда. Но это не значит, что я уже собираюсь выдвигаться», –– заявила она.

Ким Кардашьян является супругой известного рэпера Канье Уэста –– активного сторонника Дональда Трампа, поддерживавшего его во время предвыборной кампании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп провел встречу с Ким Кардашьян
Ким Кардашьян назвала историческим днем отставку премьера Армении Сержа Саргсяна

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017