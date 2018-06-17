Ким Кардашьян не исключила своего выдвижения на пост президента США

Американская телезвезда Ким Кардашьян не исключила вероятности того, что когда-нибудь уйдет в политику и будет баллотироваться на пост президента США.

В интервью CNN Кардашьян рассказала о своем успехе на встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

Именно после разговора с Кардашьян президент помиловал Элис Мари Джонсон, отбывающую пожизненный срок за торговлю наркотиками.

«Это изменило мою жизнь. Я поняла, что, если могу использовать свои силы, чтобы сделать что-то для одного человека, это приведет к разговорам, и многие захотят сделать то же», –– сказала Кардашьян.

На вопрос журналиста, не собирается ли она выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, Ким отметила, что вряд ли это произойдет в ближайшее время.

«Никогда не говори никогда. Но это не значит, что я уже собираюсь выдвигаться», –– заявила она.

Ким Кардашьян является супругой известного рэпера Канье Уэста –– активного сторонника Дональда Трампа, поддерживавшего его во время предвыборной кампании.