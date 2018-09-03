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Канье Уэст заявил о решении баллотироваться на пост президента США

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Фото: TASS/John Taggart
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Американский рэп-исполнитель Канье Уэст заявил, что готов побороться за кресло президента США.

В эфире чикагской радиостанции Power 92.3 FM музыкант сказал, что всерьез рассматривает возможность участвовать в  американских выборах.

«Да, это на 100% может произойти в 2024 году», — передает слова Уэста Fox News. При этом рэпер заметил, что он продолжает быть сторонником действующего главы государства Дональда Трампа.

Канье Уэст поддерживал Трампа в ходе избирательной кампании, а сразу после избрания республиканца президентом в 2016 году они провели встречу в Нью-Йорке.

Сразу после нее рэпер заменил хештег #Kanye2020, с которым заявлял о желании участвовать в следующих выборах президента США, на #Kanye2024. Таким образом, Уэст намекнул, что не против того, чтобы Трамп отработал два срока на посту президента.

В июне супруга Канье Уэста американская телезвезда Ким Кардашьян также не исключила вероятности того, что уйдет в политику и будет баллотироваться на пост президента США. При этом теледива заметила, что вряд ли это произойдет в ближайшее время.

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