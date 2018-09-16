Прямой эфир

Банк HSBC заподозрили в отмывании $100 млн для диктатора Нигерии

0
Фото: Global Look Press/Alain Pitton
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственные органы Нигерии заподозрили банк HSBC в отмывании более $100 млн для бывшего военного лидера страны генерала Сани Абачи (1943-1998). Об этом говорится в заявлении помощника президента Нигерии Гарбы Шеху.

Конец черного властелина
Победы и поражения Роберта Мугабе — диктатора, просветителя и некрепкого хозяйственника

Кроме того, отмечается, что банк подозревается в отмывании доходов от коррупции, полученных более 50 другими нигерийцами, в том числе сенатором, имя которого не называется, передает агентство Bloomberg.

Сани Абача возглавил Нигерию в 1993 после организованного военного переворота. Он был председателем Временного правящего совета и Федерального исполнительного совета. После его смерти в 1998 году в стране началась борьба с коррупцией и за возмещение средств, похищенных из казны.

Новое правительство Нигерии добивается возврата денег, похищенных Абачей и размещенных на банковских счетах в Швейцарии, Великобритании, Германии, США, Люксембурге, Лихтенштейне и на острове Джерси.

Ранее сообщалось, что имущество, принадлежащее наследникам бывшего диктатора Чили Аугусто Пиночета на $1,6 млн, арестовано судом по делу о коррупции. В 2004 году выяснилось, что Пиночет обладал тайными счетами в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Испанский парламент одобрил перенос останков диктатора Франко
Итальянская Мантуя лишила Муссолини звания почетного гражданина города

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017