Банк HSBC заподозрили в отмывании $100 млн для диктатора Нигерии

Следственные органы Нигерии заподозрили банк HSBC в отмывании более $100 млн для бывшего военного лидера страны генерала Сани Абачи (1943-1998). Об этом говорится в заявлении помощника президента Нигерии Гарбы Шеху.

Кроме того, отмечается, что банк подозревается в отмывании доходов от коррупции, полученных более 50 другими нигерийцами, в том числе сенатором, имя которого не называется, передает агентство Bloomberg.

Сани Абача возглавил Нигерию в 1993 после организованного военного переворота. Он был председателем Временного правящего совета и Федерального исполнительного совета. После его смерти в 1998 году в стране началась борьба с коррупцией и за возмещение средств, похищенных из казны.

Новое правительство Нигерии добивается возврата денег, похищенных Абачей и размещенных на банковских счетах в Швейцарии, Великобритании, Германии, США, Люксембурге, Лихтенштейне и на острове Джерси.

Ранее сообщалось, что имущество, принадлежащее наследникам бывшего диктатора Чили Аугусто Пиночета на $1,6 млн, арестовано судом по делу о коррупции. В 2004 году выяснилось, что Пиночет обладал тайными счетами в США.