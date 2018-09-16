СМИ сообщили о похищении документов из британских вузов хакерами Ирана

Иранские хакеры похитили миллионы документов из наиболее престижных британский университетов, в том числе Кембриджа и Оксфорда, после чего выставили их на продажу в интернете.

Среди похищенных материалов, часть оказалась исследованиями в области кибербезопасности, а также работы по атомным электростанциям, пишет ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Представитель Кембриджского университета после происшествия заявил, что руководство в курсе проблемы, а также отметил, что учебное заведение постоянно обновляет систему кибербезопасности.

Главный сотрудник по информационной безопасности Эдинбургского университета, который также пострадал от хакеров, заявил, что вуз после случившегося занимается усовершенствовать безопасности компьютерной сети.

После кражи документы были выставлены для продажи на нескольких сайтах. Покупатели могли оплатить их покупку с помощью банковского перевода, а затем получали копию документа по электронной почти.