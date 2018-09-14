Раскрыт способ взлома большинства компьютеров

Большинство современных компьютеров можно взломать за пять минут, однако для этого хакеру необходим физический доступ к устройству. Об этом говорится в исследовании финской компании F-Secure, занимающейся разработкой инструментов информационной безопасности и приватности.

Атака выполняется методом холодной перезагрузки. Для этого нужно выключить или перезагрузить компьютер без остановки выполняемых задач. После этого следует запустить восстановление данных, которые остались доступными в оперативной памяти.

Хотя современные компьютеры способны перезаписывать свою оперативную память, этот процесс можно отключить, поскольку управляющие им настройки не защищены от физического вмешательства. Кибервзломщик может отключить перезапись и запустить атаку с помощью флешки.

Результаты исследования уже направлены производителям компьютеров Apple, Microsoft и Intel.

Ранее в сентябре сообщалось, что хакеры активно используют не устраненную производителем уязвимость в операционной системе Windows. Баг связан с работой планировщика задач Windows и затрагивает версии операционной системы c 7-й по 10-ю.