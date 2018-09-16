Мужчина в США погиб после нападения акулы

Акула напала на 26-летнего мужчину, купавшегося на одном из пляжей на полуострове Кейп-Код в штате Массачусетс.

Как сообщило управление полиции города Уеллфлит в Facebook, инцидент произошел в водах у пляжа Ньюкомб Холлоу-Бич.

Мужчину вытащили из воды, оказав необходимую первую помощь. Однако он скончался от полученных ран в больнице.

30 августа норвежского туриста, отдыхавшего на Филиппинах, чуть не засосало в пасть китовой акулы, которая считается крупнейшей в мире.