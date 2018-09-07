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Ученые обнаружили питающуюся водорослями акулу

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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У американского побережья Атлантики и Тихого океана обнаружены малоголовые рыбы-молоты, которые питаются растительной пищей. Открытие сделали калифорнийские биологи, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как правило, кишечник хищников не приспособлен к растительной пище. Однако содержимое желудков малоголовых рыб-молотов на 60% состоит из водорослей. Это было известно еще в 2007 году, однако тогда исследователи пришли к выводу, что рыбы случайно заглатывали растения.

Опровергнуть данное предположение удалось биологу Саманте Ли. Благодаря биохимическому анализу эксперт выяснила, что кишечник плотоядных способен не только переваривать растения, но и усвоить питательные вещества водорослей.

5 сентября СМИ узнали историю аквалангиста Ли Кобба, которому удалось ввести в транс тигровую акулу.

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