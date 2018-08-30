Дайвера на Филиппинах едва не засосало в пасть китовой акулы

Норвежский турист, отдыхавший на Филиппинах, чуть не попал в пасть китовой акулы, которая считается крупнейшей в мире.

В интервью Daily Mail 49-летний дайвер Гейр Йохансен признался, что панически боится акул. Во время погружения на Филиппинах мужчина увидел перед собой одну из представительниц вида китовых акул, которая засасывала воду. Таким образом она питается планктоном.

«Всю жизнь я боялся акул и открытой воды. Даже когда я жил в Австралии, я не занимался серфингом. Прежде чем мы вошли в воду, нам сказали, что в этом районе есть китовые акулы, и они безвредны», — рассказал турист.

Снимая рыбу на камеру, Йохансен оказался в опасной близости от акулы. Дайвера практически прижало к челюстям акулы, но мужчина вовремя смог оттолкнуться от нее.

«Акула смотрела на меня и как будто говорила: «Держись подальше от моей еды», — поделился Йохансен. Он добавил, что встреча с акулой не избавила его от страха.





