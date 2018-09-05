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Дайвер ввел тигровую акулу в транс

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Дайвер погрузил в транс тигровую акулу на глазах у ее сородичей на Багамских островах. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Аквалангист Ли Кобб сначала накормил пятиметровую акулу по кличке Эмма рыбой, а затем погрузил ее в состояние транса.

Дайвер аккуратно перевернул ее вниз головой, затем рыба пришла в себя и уплыла.

Отмечается, что акулу можно привести в это состояние, стимулируя определенные чувствительные точки на их рыле.

12 августа акула напала на подводного охотника, пытаясь отобрать у него добычу, человек при этом не пострадал. Инцидент произошел во время чемпионата по подводной охоте в Приморье.

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