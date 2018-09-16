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Волейболисты сборной России проиграли США на чемпионате мира

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Фото: italy-bulgaria2018.fivb.com
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Волейболисты сборной России потерпели первое поражение на групповом этапе чемпионата мира в Италии и Болгарии.

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Россияне уступили команде США в рамках встречи в группе С в Бари. Игра завершилась со счетом 3–1 (25:23, 20:25, 25:23, 25:20).

В составе сборной России самыми результативными игроками стали Дмитрий Мусэрский, Егор Клюка и Максим Михайлов, набравшие по 13 очков, передает «Газета.ру».

В следующем матче россияне сыграют с командой Камеруна 17 сентября. Россия занимает третье место в группе С, набрав шесть очков после трех туров. Турнирную таблицу возглавляют США и Сербия — по семь очков.

29 августа кубинский волейболист петербургского «Зенита» Ореоль Камехо получил российский паспорт. К выступлениям в составе сборной России Камехо сможет приступить после прохождения процедуры смены спортивного гражданства.

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