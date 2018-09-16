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Полиция немецкого Хемница задержала шесть националистов

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Фото: TASS/Imago/xcitepress/ce
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Полиция немецкого города Хемница задержала шесть националистов, предположительно имеющих отношение к нападению на группу мигрантов, повлекшее за собой ранение 26-летнего иранца.

По предварительным данным, столкновение произошло в городском парке вечером 14 сентября. Группа из 15 человек подошла к семи отдыхающим, среди которых были иранцы и пакистанцы, и начала выкрикивать в их адрес националистические высказывания, пишет «РИА Новости».

В результате столкновения один из националистов ранил 26-летнего иранца. Сообщается, что его ранение не представляет опасности. Также, со слов очевидцев, националисты требовали у молодых людей предъявить документы.

В тот же вечер нарушителей порядка задержала полиция, однако всего шесть из них были задержаны. 15 сентября одного из мужчин арестовали, остальных разбирательство ждет на следующей неделе.

Первые столкновения начались в Хемнице еще 27 августа. Митинги с участием 2 тыс. человек прошли в в городе после убийства 35-летнего немца. В совершении преступления подозревают 22-летнего выходца из Ирака и 23-летнего сирийца. С тех пор в городе неоднократно проходили митинги, а также наблюдались беспорядки. 

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