В камере нового iPhone XR обнаружили серьезные недостатки

В камере нового iPhone XR, который презентовали на этой неделе, обнаружили серьезные технические недостатки.

Основатель портала Tech.pinions Бен Баярин указал на то, что основная камера смартфона в портретном режиме может распознавать только лица людей, снять на нее другие объекты с размытым фоном невозможно. При этом гаджет Google Pixel 2, отметил эксперт, такой функцией обладает, пишет «Федеральное агентство новостей».

12 сентября компания Apple представила три новые модели iPhone и новую модель смарт-часов Apple Watch. IPhone XS будет стоить в России от 87,990 тыс. рублей, iPhone XS Max — от 96,990 тыс. рублей. Предзаказ доступен с 14 сентября.