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Huawei анонсировала новые смартфоны и посмеялась над Apple

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Фото: REUTERS/Aly Song
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Китайская телекоммуникационная компания Huawei анонсировала выход новых смартфонов Mate 20 и Mate 20 Pro, а также посмеялась над корпорацией Apple, которая на днях представила три модели iPhone.

На своей официальной странице в Twitter компания обратилась к конкурентам из США со словами «Спасибо, что выпустили то же самое. Увидимся в Лондоне. 16 октября 2018 года». Таким образом, Huawei поддержала тех, кто критикует Apple за то, что каждый год компания выпускает одни и те же смартфоны, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как ожидается, безрамочные новинки от Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro будут оснащены процессором нового поколения Kirin 980 и поддержкой нейросетей.

12 сентября компания Apple представила три новые модели iPhone и новую модель смарт-часов Apple Watch. iPhone XS будет стоить в России от 87,990 тыс. рублей, iPhone XS Max — от 96,990 тыс. рублей. Предзаказ доступен с 14 сентября.

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