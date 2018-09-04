Samsung представит складной смартфон до конца года

Samsung планирует представить новый складной смартфон на конференции разработчиков корпорации, которая пройдет в Сан-Франциско в ноябре текущего года.

Как рассказал президент мобильного направления компании Донг Джин Ко, специалисты практически завершили разработку гаджета, при создании которого они использовали опыт, полученный во время производства планшетов.

«Большую часть времени, думаю, все будут использовать новое устройство в сложенном состоянии, однако, когда пользователь захочет посмотреть какое-то видео, он сможет развернуть его», — приводит его слова телеканал 360.

О других деталях нового смартфона топ-менеджер корпорации не рассказал. Он лишь добавил, что исследования, проведенные Samsung, показали интерес пользователей к складному гаджету.

9 августа южнокорейская компания представила в Нью-Йорке новый Galaxy Note9 и «умные» наручные часы Galaxy Watch. Смартфон с экраном 6,4 дюйма доступен в трех цветах: черный, индиго, медь, все в комплекте со стилусом S Pen.