Президент Турции назвал условие нормализации отношений с Арменией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что урегулирование нагорнокарабахского конфликта является обязательным условием нормализации отношений с Арменией.

«Без урегулирования конфликта, без возвращения беженцев в свои родные дома не может быть и речи об открытии границ и установлении каких-либо отношений», — сказал турецкий лидер во время выступления на военном параде в Баку.

Политик также высоко оценил экономические связи Турции и Азербайджана. По его словам, турецкая сторона является одним из крупнейших инвесторов в этом прикаспийском государстве, пишет RT.

В середине мая текущего года глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что Ереван привержен мирному решению конфликта в Карабахе. За полгода до этого президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил, что надеется на урегулирование ситуации в ходе переговоров.

Нагорный Карабах — административно-территориальное образование, расположенное в Закавказье между Азербайджаном и Арменией. Является предметом этнополитического конфликта в Закавказье между азербайджанцами и армянами. Соглашение о прекращении военных действий было достигнуто сторонами 12 мая 1994 года.

Ситуация обострилась в ночь на 2 апреля 2016 года, на линии соприкосновения произошли столкновения военнослужащих двух государств. Тогда стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.