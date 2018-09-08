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Пашинян предрек вхождение Нагорного Карабаха в состав Армении

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в будущем непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) должна стать частью Армении.

«Что касается наших представлений о будущем, то я и раньше говорил, что представляю Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. — Ред.) частью Армении», — сказал политик 8 сентября на встрече с армянскими предпринимателями в Москве.

Говоря о возможности уступок в процессе карабахского урегулирования, Пашинян заявил, что это зависит от готовности Баку идти навстречу, передает «Интерфакс».

«Надо спросить у Азербайджана, готовы ли они к уступкам. Если Азербайджан постоянно выступает с угрозами в адрес Армении и Арцаха, то готовность Армении к уступкам будет означать слабость. Мы никогда этого не сделаем», — подчеркнул Пашинян.

Нагорный Карабах — административно-территориальное образование, расположенное в Закавказье между Азербайджаном и Арменией. Регион является предметом этнополитического конфликта в Закавказье между азербайджанцами и армянами.

Соглашение о прекращении военных действий в зоне конфликта в Карабахе было достигнуто между Баку и Ереваном 12 мая 1994 года. Ситуация обострилась в апреле 2016 года. Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах со стороны Армении, при этом армянское ведомство сообщило о «наступательных действиях» с азербайджанской стороны.

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