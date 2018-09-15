Стивен Кинг назвал лучший фильм всех времен

Американский писатель Стивен Кинг назвал самый лучший фильм в истории. По его словам, наибольшее впечатление на него произвел сиквел знаменитого «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы.

«Кто-то спросил меня вчера: «Какой фильм вы считаете лучшим из когда-либо увиденных?» После ночи раздумий, хотя это на самом деле было и не нужно, я могу уверенно ответить: «Крестный отец II», —написал Кинг в Twitter.

10 сентября сообщалось, что Россия выдвинула фильм Константина Хабенского «Собибор» на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».