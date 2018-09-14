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Сериал «Ходячие мертвецы» продлили на 10 лет

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Фото: AMC Studios
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Телеканал AMC принял решение продлить сериал «Ходячие мертвецы» еще как минимум на 10 лет. Уход некоторых ключевых актеров не станет препятствием к этому, заявил глава канала Джош Сапан.

«Это конкретный и аккуратный план. Мы не хотим разочаровать многочисленных фанатов сериала», — приводит его слова «Газета.ру».

20 июля стало известно, что актер Эндрю Линкольн, исполняющий главную роль — предводителя выживших в зомби-апокалипсисе Рика Граймса, уйдет из сериала после девятого сезона, который выйдет на экраны в октябре.

«Ходячие мертвецы» — экранизация одноименного комикса. Выходит с 2010 года. Неоднократно получал призы как лучшая драма.

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