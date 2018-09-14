Звезда «Секса в большом городе» проиграла праймериз губернатору Нью-Йорка

Действующий губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо победил на праймериз Демократической партии звезду сериала «Секс в большом городе» Синтию Никсон.

Об свидетельствуют результаты подсчета AP, которые отличаются от официальных результатов, но де-факто считаются окончательными. По официальным данным, после подсчета 24% бюллетеней Куомо набирает 66% голосов, Никсон — 34%.

Куомо идет на третий срок после первого избрания в 2010 году. Он заручился поддержкой партии. Никсон построила свою кампанию на критике Куомо. Она винит мэра в ветхой транспортной инфраструктуре и призывает легализовать марихуану.

Выборах губернатора состоятся в ноябре 2018 года. Куомо будет противостоять сити-менеджер округа Датчесс республиканец Марк Молинаро.

Ранее сообщалось, что трансгендер Кристин Холлкуист из Вермонта, представляющий Демократическую партию, поборется за место губернатора штата на промежуточных выборах в США в ноябре 2018 года.