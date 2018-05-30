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Губернатор штата Миссури подал в отставку из-за скандала с любовницей

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Фото: REUTERS/St. Louis Metropolitan Police Dept.
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Губернатор американского штата Миссури Эрик Грейтенс, которого обвинили во вторжении в личную жизнь и шантаже, объявил, что уходит в отставку с 1 июня.

«Сегодня я объявляю, что я сложу с себя полномочия губернатора Миссури. Это решение вступит в силу в пятницу», — цитирует его телеканал NBC.

Ранее законодательное собрание Миссури выдвинуло предложение об импичменте губернатору из-за скандала, разгоревшегося в январе этого года. Политику были предъявлены уголовные обвинения во вторжении в личную жизнь после того, как стало известно, что он сделал интимное фото своей любовницы и угрожал ей публикацией снимка, если она расскажет об их связи.

После того как эта информация появилась в СМИ, губернатор признал факт супружеской измены, но категорически отверг обвинения в шантаже. При этом Грейтенс назвал расследование прокурора Кимберли Гарденер преследованием и обвинил ее в использовании служебного положения для его очернения.

44-летний республиканец Грейтенс был избран на пост губернатора Миссури в ноябре 2016 года.

В марте сообщалось, что мэр американского города Нэшвилл ушла в отставку, признав любовную связь с охранником и кражу в $10 тыс. из городского бюджета. 

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