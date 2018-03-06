Мэр Нэшвилла ушла в отставку из-за кражи $10 тыс. и романа с охранником

Мэр американского города Нэшвилл (штат Теннесси) Меган Бэрри ушла в отставку, признав кражу в $10 тыс. из городского бюджета совместно с охранником, который являлся ее любовником. Об этом сообщает издание Tennessean.

В ходе заседания суда градоначальница сообщила, что состояла в интимных отношениях со своим бывшим телохранителем и вместе с ним присвоила бюджетные средства.

«Хоть мое время в качестве вашего мэра подошло к концу, моя нескончаемая любовь к этому замечательному городу и его жителям никогда не пройдет», — сказала Бэрри.

Расследование началось в январе. По данным издания, полицейские обнаружили в телефоне телохранителя Бэрри ее обнаженные фото.

Суд обязал женщину вернуть похищенные средства в бюджет, ее охранник должен будет заплатить $45 тыс.

При этом оба фигуранта дела будут в течение трех лет находиться под надзором правоохранительных органов.

Демократ Бэрри вступила в должность мэра Нэшвилла в 2015 году. На посту ее сменит Дэвид Брайли, занимавший пост вице-мэра.

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