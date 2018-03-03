Глава МВД Словакии отказался уйти в отставку в связи с убийством журналиста

Глава МВД Словакии Роберт Калиняк не собирается уходить в отставку в связи с убийством журналиста Яна Куциака и его девушки. Об этом министр заявил в эфире радиопередачи «Субботние диалоги» с Браниславом Добшинским.

Журналист поинтересовался у Калиняка, сколько еще должно быть убито человек, чтобы он почувствовал свою ответственность. В свою очередь, министр обвинил Добшинского в упрощении ситуации.

«Для меня главное, чтобы выяснилось, что произошло и почему. Всё остальное необходимо отложить на более поздний период», — приводит «РИА Новости» слова Калиняка.

Как писал портал iz.ru, Ян Куциак и его невеста Мартина Кушнирская были убиты в ночь на 26 февраля неподалеку от Братиславы. В полиции предполагают, что убийство связано с профессиональной деятельностью журналиста — он расследовал связи словацких политиков с итальянской мафиозной группировкой «Ндрангета».

Ранее стало известно, что словацкие полицейские в рамках расследования задержали семь человек, в том числе итальянского бизнесмена Антонио Вадала и его двух братьев.

Добавим, что после убийства журналиста о своей отставке объявил министр культуры Словакии Марек Мадьярич, курировавший СМИ.