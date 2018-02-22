Муж убил молдавскую модель Playboy и покончил с собой
В Молдавии стоматолог Алексей Митаки зарезал свою жену –– фотомодель Анастасию Чекати и покончил с собой. Об этом сообщает Sputnik Молдова.
Инцидент произошел в Кишиневе. Полицейские обнаружили тело 31-летней женщины с ножевыми ранениями в области шеи в ее квартире. У пары остался маленький ребенок.
Love is life. All, everything that I understand, I understand only because I love. Everything is,everything exists, only because I love. - Leo Tolstoy Happy Valentine's Day! Любовь это жизнь. Все , всё , что я понимаю, я понимаю только потому, что я люблю. Все есть, всё существует только потому, что я люблю. - Лев Толстой С Днём Влюблённых вас! photographer @dplyusnin
Публикация от Anastasia Cia o f f i c i a l (@anastasiacia) Фев 13, 2017 в 11:11 PST
Как стало известно, перед трагедией Алексей Митаки позвонил родственникам и попросил позаботиться о двухнедельном малыше.
По словам членов семьи, супруги часто ругались и были в плохих отношениях. В том числе потому, что у Митаки была любовница.
Фотомодель известна в Молдавии под псевдонимом Anastasia Cia.
Девушка появлялась на обложках таких журналов как Playboy, Maxim и GQ.
Карьеру Чекати начала в 16 лет. Также девушка записывала песни и вела канал в YouTube, где публиковала музыкальные клипы со своим участием.
20 февраля портал iz.ru сообщил, что в Подмосковье мужчина несколько раз ударил беременную жену ножом в грудь и покончил с собой. Женщина смогла выжить и была экстренно госпитализирована.