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Муж убил молдавскую модель Playboy и покончил с собой

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Фото: Instagram.com/anastasiacia
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В Молдавии стоматолог Алексей Митаки зарезал свою жену –– фотомодель Анастасию Чекати и покончил с собой. Об этом сообщает  Sputnik Молдова.

Инцидент произошел в Кишиневе. Полицейские обнаружили тело 31-летней женщины с ножевыми ранениями в области шеи в ее квартире. У пары остался маленький ребенок.

Как стало известно, перед трагедией Алексей Митаки позвонил родственникам и попросил позаботиться о двухнедельном малыше.

По словам членов семьи, супруги часто ругались и были в плохих отношениях. В том числе потому, что у Митаки была любовница.

Фотомодель известна в Молдавии под псевдонимом Anastasia Cia.

Девушка появлялась на обложках таких журналов как Playboy, Maxim и GQ.

Карьеру Чекати начала в 16 лет. Также девушка записывала песни и вела канал в YouTube, где публиковала музыкальные клипы со своим участием.

20 февраля портал iz.ru сообщил, что в Подмосковье мужчина несколько раз ударил беременную жену ножом в грудь и покончил с собой. Женщина смогла выжить и была экстренно госпитализирована.

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