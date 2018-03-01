Семь человек задержали по делу об убийстве словацкого журналиста

В рамках расследования убийства словацкого журналиста сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты задержаны семь человек, заявил президент полиции республики Тибор Гашпара.

Он отметил, что операция прошла в области Земплин, располагающейся на востоке страны. Другие подробности неизвестны, передает «РИА Новости».

Между тем, по данным словацких СМИ, полиция задержала итальянского бизнесмена Антонио Вадала и два его брата — родной и двоюродный.

Ян Куциак был убит 26 февраля в селе Велка Мача в районе Галанта близ Братиславы. Журналист занимался расследованием связей словацких политиков с итальянской мафией Ндрангета.

Ранее из-за убийства Куциака ушел в отставку министр культуры республики Марек Мадьярич, который, в частности, курировал СМИ.