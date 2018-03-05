Президент Словакии принял отставку министра культуры из-за убийства журналиста

Президент Словакии Андрей Киска принял в понедельник отставку министра культуры республики Марека Мадярича после убийства репортера сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака.

«Как министр [культуры] я не могу более занимать этот пост в связи в произошедшим [убийством]. Решение об отставке я принял самостоятельно», — цитирует его ТАСС.

27-летнего журналиста Яна Куциака и его подругу застрелили в их доме в словацком городе Велка Мача.

26 февраля было высказано предположение, что убийство Куциака могла заказать группировка итальянской мафии, которая ведет деятельность в Словакии.

Репортер вышел на их след через местных политиков. Мужчина установил, что через словацкие фирмы мафиози осуществляли крупные махинации с дотациями из фондов Евросоюза.