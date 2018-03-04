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Президент Словакии призвал срочно сменить власть в стране

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Фото: Global Look Press/Revierfoto
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Президент Словакии Андрей Киска считает необходимым кардинально сменить власть в стране, чтобы избежать социально-политического кризиса. Негативная ситуация сложилась после убийства репортера Яна Кучака и его невесты.

«Я вижу две возможности — масштабную и принципиальную реконструкцию правительства, которое бы не поляризовало общество, или досрочные выборы», — заявил глава государства в прямом эфире братиславских телеканалов.

Он рассказал, что обсудил ситуацию в обществе с премьер-министром Робертом Фицо. «Выяснилось, что у нас разные взгляды», — подытожил Киска.

Убийство накалило ситуацию в Словакии. По стране прошли многотысячные демонстрации в защиту свободы слова, в Братиславе к манифестациям присоединился сам президент, напоминает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, 27-летнего журналиста Яна Кучака и его подругу застрелили в их доме в словацком городе Велка Мача. Тела обнаружили в ночь на 26 февраля. Мужчина работал в одном из местных СМИ и занимался расследованиями налоговых махинаций.

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