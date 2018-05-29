Американский конгрессмен признался в алкоголизме и решил не переизбираться

Американский конгрессмен от Республиканской партии Томас Гарретт сообщил, что лечится от алкогольной зависимости и поэтому переизбираться на второй срок в палату представителей конгресса США не будет.

«Все, с кем я более или менее близко знаком, знают, что я — хороший человек и я — алкоголик, — отметил он в распространенном заявлении. — Я не буду добиваться переизбрания [в конгресс]. Я не умираю. Я полон решимости начать новую жизнь», –– приводит его словам ТАСС.

Выборы в конгресс должны состояться 6 ноября, на них будут переизбираться все 435 членов палаты представителей и 34 сенатора.

Гарретт, которому 46 лет, представлял в нижней палате штат Вирджиния. Был избран в конгресс в 2016 году.

В апреле сообщалось, что другой представитель республиканцев в конгрессе Блейк Фарентолд ушел в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах.