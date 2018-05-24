Министр транспорта Новой Зеландии подал в отставку из-за звонка в самолете

Нарушение правил гражданской авиации чуть не лишило поста министра транспорта Новой Зеландии Фила Туайфорда. Как пишет 24 мая издание New Zealand Herald, чиновник сделал телефонный звонок на борту самолета в момент, когда воздушное судно готовилось к взлету, а, согласно правилам, делать этого категорически нельзя.

После того как инцидент получил огласку, глава транспортного ведомства страны принял решение подать в отставку.

«Это не стоит делать каждому, но мне как министру транспорта тем более. Приношу свои искренние извинения», — прокомментировал свой проступок Туайфорд.

Как сообщает «РИА Новости», премьер-министр страны Джасинда Ардерн отклонила данное прошение, но ведение вопросов гражданской авиации переадресовала заместителю Туайфорда Джули Энн Джентер.

28 марта правительство России внесло в Государственную думу проект закона об ужесточении административной ответственности за совершение противоправных действий на авиатранспорте. Согласно ему, за правонарушения предлагается штрафовать в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или подвергать таких лиц аресту на срок до 15 суток.