Умер актер из сериала «Доктор Кто» Питер Бэнсон

Звезда сериалов «Доктор Кто» и «Черная гадюка» Питер Бэнсон скончался в Великобритании в возрасте 75 лет.

О смерти артиста после продолжительной тяжелой болезни стало известно 8 сентября. Как отмечает Би-би-си, Бэнсон получил известность на родине благодаря роли в сериале про полицейских «Сердцебиение».

Он также снимался в кино и сыграл одну из ролей в ленте «Большое ограбление поезда».

Бэнсон работал в театре и выступал с концертами в качестве певца и танцора.

Одной из самых запоминающихся ролей британца был образ короля Англии Генри VI в трех картинах, снятых по классическим произведениям Шекспира.

3 сентября сообщалось о кончине британской актрисы Жаклин Пирс, также хорошо известной по сериалу «Доктор Кто».