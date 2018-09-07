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5-летнего актера сериалов «Стюардесса» и «Метод-2» избили в столичном детсаду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Мама пятилетнего мальчика, который сыграл роли в сериалах «Метод-2» и «Стюардесса», обратилась с заявлением в полицию о нарушениях в элитном детском саду «Дом белого кролика». По словам Виктории Букреевой, ее сын стал участником драки с другим воспитанником дошкольного учреждения.

Женщина рассказала, что во время инцидента в игровой комнате не было никого из взрослых и долгое время детей никто не разнимал. После драки воспитатели не обработали воспитанникам детсада раны, а сразу повели детей на прогулку. Мама пострадавшего мальчика узнала о произошедшем только вечером, когда увидела синяки и ссадины на теле сына.

Виктория подчеркнула, что никто из администрации не позвонил ей и ничего не объяснил, а предложили всё выяснять самой у воспитателя.

«Я повела ребенка в травмпункт, а они уже оттуда сообщили в полицию. Сейчас заявление у правоохранителей», — цитирует маму ребенка телеканал «360». В детском саду уверяют, что никто не оставлял детей без присмотра.

Юрист Виктории Букреевой готовит заявление в прокуратуру и суд. В настоящее время дошкольник снимается в нескольких проектах, в том числе в полнометражных фильмах, а из-за повреждений лица юный актер вынужден был пропустить несколько съемочных дней. В детском учреждении отказались комментировать ситуацию.

В пятницу управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю завело уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада после появления в социальных сетях видео, где женщина в грубой форме толкает и таскает за волосы двухлетнюю девочку.

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