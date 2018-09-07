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Уголовное дело завели против истязавшего ребенка воспитателя

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Следственный комитет по Красноярскому краю завел уголовное дело в отношении воспитателя детского сада в Красноярске. Женщину обвиняют по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Решение о возбуждении дело было принято по результатам процессуальной проверки. Она началась после появления в соцсетях видео, где воспитатель частного детского сада в грубой форме толкает и таскает за волосы двухлетнюю девочку. Ролик разместила мама пострадавшего ребенка. Женщина утверждала, что эта воспитательница не раз позволяла себе подобное поведение с детьми.

Следователи побывали в детском саду, опросили директора и сотрудников. Сейчас они просматривают записи с камер наблюдения. Они также намерены проверить, как исполняют свои обязанности должностные лица, которые должны контролировать работу частных учреждений.

Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, мнения пользователей относительно поступка воспитательницы разделились. Некоторые родители считают, что в последнее время учителя и воспитатели превратились в «существа, не имеющие прав».

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