СК начал проверку после видео с таскавшей девочку за волосы воспитательницей

Следственный комитет начал проверку после публикации в соцсетях видеозаписи, на кадрах которой воспитательница частного детского сада в Красноярске грубо толкает и таскает за волосы маленькую девочку. Об этом сообщила представитель пресс-службы регионального управления СКР Ольга Дегидь.

Как отмечает РЕН ТВ, инцидент произошел в микрорайоне Северный.

«Сегодня по материалам СМИ начата доследственная проверка по данному факту. Опрашиваются воспитатель, родители, изучается видео», — цитирует ее ТАСС. Дегидь отметила, что заявление на неправомерные действия сотрудника учреждения поступило в правоохранительные органы 30 августа.

Ролик с грубым обращением воспитательницы разместила мать одной из девочек, которая тоже ходит в этот детский сад. Кроме того, видео было показано на одном из местных телеканалов.

В апреле 2018 года в Сети появилась видеозапись, на которой медсестра швыряла и била брошенного младенца. Медсестру отстранили от работы, ей также назначили штраф в 15 тыс. рублей, а десятимесячной девочке нашли приемную семью уже в мае.