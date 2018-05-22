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Избитую медсестрой девочку взяла приемная семья в Новосибирске

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Для десятимесячной девочки, которую била и швыряла медсестра в детской больнице, нашли новую семью. Сотрудница медицинского учреждения уволена.

За ситуацией с малышкой наблюдала инициативная группа. После появления в Cети скандального видео, на котором с девочкой жестоко обращается медсестра, ее оперативно перевели из больницы в Дом ребенка. Взять опеку над ребенком предлагало большое количество людей, в итоге семью подобрали с учетом максимального обеспечения интересов девочки. Об этом сообщает vn.ru со ссылкой на уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.

Информация о жестоком обращении с ребенком появилась в сети в апреле 2018 года. Медсестра грубо обращалась с младенцем, швыряла девочку и била. Тогда же выяснилось, что девочка была помещена в больницу по медицинским показаниям, но мама ее так и не забрала. Женщина не интересовалась состоянием дочери и ни разу ее не навестила. Судьбой брошенной девочки занялись общественники, а медсестра была уволена. Кроме того, суд постановил взыскать с сотрудницы штраф в размере 15 тыс. рублей.

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