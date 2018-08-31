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Воспитательницу арестовали в Барнауле за жестокость к детям

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В Барнауле под стражу взята бывшая воспитательница частного детского сада. Она подозревается в жестоком обращении с детьми.

По данным следствия, женщина запирала малышей одних в комнате, а также применяла физическую силу. В частности, во время дневного сна воспитательница накрывала детей постельным бельем и перетаскивала их между кроватями. Потерпевшими числятся три ребенка в возрасте четырех и пяти лет, сообщает altapress.ru.

Бывшую сотрудницу детского сада обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Воспитательница взята под стражу.

Ранее сообщалось, что сотрудники детского сада в Астрахани скрыли от родителей факт падения ребенка из окна. Мальчик залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и рухнул с высоты 2 м. Воспитатели сообщили родителям, что малыш получил травму бедра при падении с лестницы.

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