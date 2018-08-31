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В детсадах будут развивать детей с расстройствами аутистического спектра

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Фото: РИА Новости/Мария Алексеева
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Минпросвещения разработало образовательную программу для детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра (РАС), с текстом которой ознакомились «Известия».

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Согласно документу, в целях развития у детей с РАС самостоятельности и приспособленности к жизни в обществе, воспитатели будут учить их навыкам самообслуживания, а также выполнению последовательных действий, то есть планированию.

Особое внимание в программе уделяется физическому развитию детей. Специалисты предлагают обучать детей с аутизмом плаванию, а также выполнять с ними такие упражнения, как катания на мяче, прыжки через скамейку.

В некоторых садах обучение детей-аутистов по новой программе начнется уже с 1 сентября этого года и будет основано на визуальных методах, поскольку дети с подобными расстройствами так лучше усваивают информацию.

Расстройства аутистического спектра включают в себя такие нарушения, как детский аутизм, атипичный аутизм и синдром Аспергера. По информации Минздрава РФ, количество людей, страдающих РАС в России (как и в мире), составляет около 1%. При этом, по данным ВОЗ, часть из них способна жить самостоятельно, в то время как другая страдает тяжелыми нарушениями и нуждается в пожизненном уходе.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

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