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Умерла звезда сериала «Доктор Кто»

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Фото: wikipedia.org
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Британская актриса Жаклин Пирс, известная по ролям в сериалах «Доктор Кто» и «Семерка Блейка», скончалась в возрасте 74 лет. Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщает The Sun.

«Она любила выпить бокал шампанского и любила веселиться. И, конечно же, она была блестящей актрисой», — рассказал журналистам ее друг Джон Эйнсворт.

По данным издания, актриса была больна раком легких. Однако о своем диагнозе она узнала лишь за две недели до смерти. Последние дни жизни она провела дома в графстве Ланкашир.

В сериале «Доктор Кто» Пирс исполнила роль Чессини, также она сыграла Сервелан в «Семерке Блейка». 

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