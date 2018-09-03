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Умер старейший актер нижегородского театра драмы

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Фото: Global Look Press
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Актер Святослав Ушаков скончался в Нижнем Новгороде в возрасте 96 лет, сообщается на сайте Нижегородского государственного академического театра драмы.

Артиста не стало 1 сентября, причина его смерти неизвестна, пишет «Газета.ру».

«В возрасте 94 лет он еще выходил на сцену театра в спектакле «Нахлебник». Но и потом — на заслуженном отдыхе — не пропускал ни одной премьеры и всегда интересовался жизнью театра», — вспоминают его коллеги.

Ушаков родился 1 февраля 1922 года в Нижнем Новгороде. За свою карьеру он сыграл более 220 ролей, в числе которых Алексей в «Оптимистической трагедии» Вишневского, Глумов в «На всякого мудреца довольно простоты» Островского, Бенедикт в «Много шума из ничего» Шекспира и многие другие.

Прощание с артистом начнется в нижегородском театре драмы в 11:00 4 сентября.

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