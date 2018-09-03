Умерла замдиректора театра «Современник» Лидия Постникова

Заместитель директора театра «Современник» Лидия Постникова скончалась в возрасте 96 лет. Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщает телеканал «Культура».

«Лидия Владимировна обладала уникальным характером, который определил всю ее жизнь, невероятную судьбу», — рассказали в театре.

Как уточняет «Газета.ру», Постникова пришла в «Современник» в 1962 году. Пост замдиректора она занимала с 1969 года.

Церемония прощания состоится в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Акулово 5 сентября.