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Умерла замдиректора театра «Современник» Лидия Постникова

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Li Yong
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Заместитель директора театра «Современник» Лидия Постникова скончалась в возрасте 96 лет. Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщает телеканал «Культура».

«Лидия Владимировна обладала уникальным характером, который определил всю ее жизнь, невероятную судьбу», — рассказали в театре.

Как уточняет «Газета.ру», Постникова пришла в «Современник» в 1962 году. Пост замдиректора она занимала с 1969 года.

Церемония прощания состоится в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Акулово 5 сентября. 

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