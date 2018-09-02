В США умерла звезда сериала «Санта-Барбара»
Звезда сериалов «Санта-Барбара» и «Главный госпиталь» Сьюзан Браун умерла в возрасте 86 лет в больнице в США. Об этом рассказал исполнительный продюсер сериала «Главный госпиталь» Фрэнк Валентини.
Соболезнования в связи со смертью актрисы выразили многие из ее коллег, в том числе и Кин Шрайнер, который снимался с Браун в «Главном госпитале», пишет The Hollywood Reporter.
Свою карьеру Браун начала в 1977 году. Наиболее широкую известность актрисе принесла роль Джанет Лейн в сериале «Санта-Барбара». В 2004 году она завершила карьеру съемками в «Главном госпитале».