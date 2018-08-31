Умер один из создателей комиксов Marvel

Один из создателей комиксов Marvel Гэри Фридрих скончался в возрасте 75 лет.

Как сообщает The Hollywood Reporter, причиной смерти стали осложнения, связанные с болезнью Паркинсона. По данным журналистов, последние несколько лет Фридрих практически полностью потерял слух и жил в изоляции от людей.

Фридрих начал свою работу над комиксами в начале 1960-х. Он стал известен после выхода серий комиксов про «Сына сатаны» и «Призрачного гонщика», а также принимал участие в работе над «Сержантом Фьюри и его ревущей командой» и «Монстром Франкенштейна».