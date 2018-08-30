Пожилая туристка из России умерла в Турции

В Турции после купания в море скончалась пожилая туристка из России. Об этом сообщила газета Aksam.

Инцидент произошел в городе Анталья 29 августа. 74-летняя Вера Ярутина отдыхала в районе Каргыджак. Женщина почувствовала себя плохо во время купания в море, начала тонуть и звать на помощь. Другие отдыхающие вытащили ее из воды и вызвали скорую помощь. Медики пытались реанимировать ее, но женщина скончалась, пишет RT.

Тело погибшей россиянки доставили в институт судебной медицины Антальи. Выясняются причины ее смерти.

29 августа в генконсульстве РФ в турецкой Анталье подтвердили данные об 11 россиянах, пострадавших в серьезном ДТП с участием автобуса.